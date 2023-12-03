Необходимо продвинуть Spa салон

Социальные сети (SMM и SMO)Открыт8 заявок33 просмотра
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Необходимо продвинуть Spa салон, который располагается в Englewood, New Jersey.

Сейчас салон продвигается через рекламу в инстаграм, фейсбук и гугл. Есть страницы в инстаграм и фейсбук, профиль в google maps. По рекламе приходит мало людей, сливается бюджет, необходима помощь профессионала в настройке рекламы.

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