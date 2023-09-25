Підтримка і просування ФБ та Інстаграм. Виробник натуральної косметики

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт13 заявок38 просмотров
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В пошуку компанії або спеціаліста для підтримки та просування ФБ та Інстаграм. Ми є українським виробником натуральної косметики Uspix (uspix.ua).

1.     Налаштування та ведення рекламниї кампаній. Ефективність прив’язуємо до конверсії (покупок)

2.     Збільшення органічного охоплення

3.     Збільшення пізнаваності бренду в соц мережах

Надсилаючи ваші пропозиції, вкажіть: (1) очікувану вартість ваших послуг; (2) наявність досвіду роботи з брендами косметики або товарами максимально близькими до косметики з точки зору поведінки споживача при здійсненні покупки; (3) ефективність ваших рекламних кампаній з п.2. (4) іншу інформацію яку вважаєте доцільною

3 месяца назад
vikpet86
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад