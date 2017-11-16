Протестировать верстку сайта

протестировать верстку нового сайта https://clck.ru/C2JH5

макеты верстки https://clck.ru/C8gdp (указано, что именно проверять и на какой разрешение)

наполнение еще в процессе, нужно проверять ТОЛЬКО верстку

Google Chrome, Mozilla Firefox

Android, Ios

на выходе нужны скрины с багами и пояснения как они были выявлены