Тестирование производительности веб-сайта за счет увеличения объема данных в базе данных (объёмное тестирование).2. Тестирование поведения сайта при непрерывной дополнительной нагрузке (тестирование на выносливость). Прошу указывать цену, софт.
Протестировать верстку сайта
протестировать верстку нового сайта https://clck.ru/C2JH5
макеты верстки https://clck.ru/C8gdp (указано, что именно проверять и на какой разрешение)
наполнение еще в процессе, нужно проверять ТОЛЬКО верстку
Google Chrome, Mozilla Firefox
Android, Ios
на выходе нужны скрины с багами и пояснения как они были выявлены
Выбранный исполнитель
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