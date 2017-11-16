Протестировать верстку сайта

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен15 заявок294 просмотра

протестировать верстку нового сайта https://clck.ru/C2JH5

макеты верстки https://clck.ru/C8gdp (указано, что именно проверять и на какой разрешение)

наполнение еще в процессе, нужно проверять ТОЛЬКО верстку

Google Chrome, Mozilla Firefox

Android, Ios

на выходе нужны скрины с багами и пояснения как они были выявлены

AndroidiOS
8 лет назад
rdshxt75
Рэдрик 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Borman010884
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$15
2 дня
отличный и опытный тестировщик. рекомендую!
Приятно работать с хорошим заказчиком. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Borman010884
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад