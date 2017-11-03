Тестирование и оптимизация сайта

  1. Биржа фриланса
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Завершен7 заявок221 просмотр

*нужно протестить сайт

*провести оптимизацию

http://www.garanta.in.ua

7 лет назад
guest_15090030166166
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$15
1 день
Спасибо за работу
Спасибо Вам!

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
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