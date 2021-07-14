Проверить и почистить сайт на битриксе на вирус

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен6 заявок468 просмотров

Добрый день! 

4 года назад
ali-baba
Юрий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Lemp
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$61
2 дня
все отлично, все в срок и без проблем! рекомендую!
Четко поставленная задача. Своевременная оплата. Всегда на связи. Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Валентина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
19 дней назад
148 отзывов
4 года назад
Илья
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 отзывов
4 года назад
Пол
 
42 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-2)
4 года назад
Дмитрий
 
43 года
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Был
19 дней назад
39 отзывов
4 года назад
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Тестирование сайтов
Lemp
27 лет
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