Комплексный маркетинговый план с инструментами

Добрый день. Есть продукт - онлайн школа по бьюти индустрии.

Есть сайт, социальные сети и т.д. - а самое главное есть продажи.

Нужно:

- сделать аудит того, чего есть (по нему и буду выбирать исполнителя, физически не смогу

оплачивать каждый аудит, поэтому пишу как есть - он будет как тестовое задание - что бы понимать - на

сколько мы подходим по проекту друг другу)

- выстроить четкую стратегию работы:

- контент план

- емайл макретинг

- чат боты телеграмм, вацапп, вконтакте и т.д.

- подогревы

- продажи

- удобство

- текста в блоге

- таргетинг

- мб контекстная реклама

ну и т.д. полный список жду от Вас, как от специалиста.

Жду обратной связи. Работа творческая, нужны легкие люди на подъем с дальнейшим ростом по кл.