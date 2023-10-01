Потрібна людина яка створить чат бота

Веб-программированиеЗавершен1 заявка23 просмотра
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Потрібна людина, яка створить чат бота привітання в Телеграм.

3 месяца назад
guest_16961517282405
Украина
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Ruslaan1
Руслан 
21 годУкраина
год в сервисе
Был
6 часов назад
3 месяца назад
$50
3 дня
RUBUAH
Очень крутой парень, сделал все максимально быстро, был всегда на связи, только положительные впечетления, рекомендую к сотрудничеству
Все супер