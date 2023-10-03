Виконати правки + новий функціонал на сайті (WordPress)

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки73 просмотра
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Є існуючий сайт на WordPress з кастомною темою, потрібно пройтись по ТЗ і доробити функціонал:

Додати графічні елементи

Додати сайдбар з певними параметрами

Зробити spider chart з існуючих даних

Оновити БД з певними значеннями та вивести їх на сайті

В роботі потрібно вміння працювати з БД, кастомними темами, ACF, WpAll import

WordPress
3 месяца назад
blinovv22
Всеволод 
28 летУкраина
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад