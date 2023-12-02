Відео в стилі Оld Money

Нужно сделать монтаж видео в ютуб, сделать плавные переходы, обрезать тишину, и нарезать на шортсы. Также нужно сделать обложку для видео
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
За 20 відео заплачу 200 доларів
на анг напиши Old money | New Money
Аналог на руснявому АПОЛЛО
потрібно писати текст та монтаж
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