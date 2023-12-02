Відео в стилі Оld Money

$200
ВидеомонтажОткрытнет заявок2 просмотра
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За 20 відео заплачу 200 доларів

на анг напиши Old money | New Money

Аналог на руснявому АПОЛЛО

потрібно писати текст та монтаж

14 дней назад
Юра
19 летУкраина
2 года в сервисе
Был
11 дней назад
3 отзыва
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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