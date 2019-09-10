4ernuy

Чернышов Валерий 4ernuy

 
39 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Создание интеллектуальной системы по формированию результата опросов

    Необходимо разработать систему на основании нейросети для анализа оценочных мнений пользователей и выдача результат в виде оценочного суждения. Есть сайт с опросами в виде картинок по различным тематикам. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Программы для инстаграм

    Нужно сделать программу для ПК в которой можно активировать много аккаунтов инстаграм, которые по заданным шаблонам будут комментировать и ставить лайки к нужным записям по заданному интервалу времени.  Что должно происходить:   ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Развернуть проект на хостинге

    Добрый день   Есть исходные коды опенсурсного проекта на php (яндекс карты, движок yii, nodejs). Так получилось, что компания, которая выполняла проект распалась, оставив нам набор исходников в последней актуальной рабочей версии и ...

    Node.jsPHPYii
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо сделать сервис по трекингу (отслеживание Почта России)

    Есть эксель база данных заказов и треков Почта России  Необходимо сделать веб интрерфейс этой базы и скрипты которые будут обновлять статусы РПО треков почты России в базе (по API)  По изменению статусов РПО ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание веб электронной очереди

    Нужно создать на базе веб интерфейса систему по работе с электронной очередью.  В системе должны быть:  - функционал для клиента (встать в очередь)  - функционал для сотрудника (пригласить клиента)  - функционал ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание скрипта на python

    Стек: картинки–Linux,картинки - png, база данныхmssql 2016, языкpython, модуль подключения к serial порту и модуль подключения к базеданных возможны варианты, главное результат).Требуетсянаписать скрипт, решаемые задачи:- началоработы скрипта. Выводим картинку на экран + посылаем команду логического ...

    LinuxPython
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Исправление ошибок в модуле для Bitrix

    Необходимо исправить ошибки, которые возникают при установке модуля для интернет-магазинов на Bitrix.  Данный модуль добавляет способ оплаты в корзину интернет-магазина.  После установки модуля не отображается в обработчике.  Данная ошибка проявляется при установке ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Авторегистрация на сайте

    Нужен софт авторегистрации на сайте популярной игры, присутствует капча Гугл ru.pathofexile.com/game с подменами всех индефикаторов, дабы не быть после забаненым и с использованием заранее готовых почты и прокси

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Тест скриптов на безопасность и работоспособность

    Есть 2 скрипта сайта знакомств.  урлы на установленные скрипты на серверы и их разработчиков прикреплены к проекту   На данный момент нужно  1. Потестить оба варианта скриптов   2. ...

    SQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Оптимизация скорости загрузки сайта

    Всё, что нужно сделать подробно написано в ТЗ. Отчёт с демонстраций результата о проделанной работе, один раз в конце каждого дня работы. Предоплаты нет, только пост оплата (сделка с прямой оплатой исполнителю) после проверки результата ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Приложение для iOS и Android

    Приложение для автомоек: Возможность в базу добавлять автомойки:  тип мойки ( полная, комплексная), тип машины (легковая, кроссовер и т.д.),  цены за мойку ( полная, комплексная ), адрес, телефон.  В самом приложении нужно выбрать  ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настроить двухстороннюю интеграцию Битрикс24 и 1С

    Добрый день.  1) 1С последняя версия УНФ, модуль интеграции установлен  2) Битрикс24 команда тариф куплен до 1 сентября  Нужно настроить интеграцию  Указывайте стоимость или задавайте вопросы здесь.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Програмист Python

    Необходимо портировать библиотеку Python на платформу MicroPython. Библиотека высокоуровневая, т.е. нет взаимодействия с железом напрямую. Может у кого-то есть SIP/RTP библиотека под MicroPython, можем приобрести.

    Python
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Битрикс програмист

    На сайте Битрикс установлено решение  https://marketplace.1c- bitrix.ru/solutions/simai.bxeditor/  Техническое задание 1 http://skrinshoter.ru/s/030919/QwDdLkGo  в этом месте сделать новые поля 1.1 «Высота»---рядом галочка (применить). 1.2 «Ширина»-- рядом галочка (применить).  1.3 «Количество пробелов» --рядом ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработчик react native

    В 2-х словах нужно сделать небольшое приложение, суть его в том, что оно отправляет пользователю заготовленные уведомления с частотой, заданной пользователями. Нужно сделать ios+andr. Обязательно нужно реализовать функцию отправки уведомлений на apple watch.

    iOSReact Native
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Чат бот VK

    Нужно разработать чат-бота для вк. ТЗ отправлю в личку. Нужна именно техническая реализация, логика вся уже продумана. Дайте примерную оценку, сколько это может стоить. И присылайте ваше портфолио.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад
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