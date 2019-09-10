Необходимо разработать систему на основании нейросети для анализа оценочных мнений пользователей и выдача результат в виде оценочного суждения. Есть сайт с опросами в виде картинок по различным тематикам. ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать программу для ПК в которой можно активировать много аккаунтов инстаграм, которые по заданным шаблонам будут комментировать и ставить лайки к нужным записям по заданному интервалу времени. Что должно происходить: ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день, нужно мобильное приложение. Подробнее: https://docs.google.com/document/d/180RCm9FXIQVYa4nTJCYzdKQMb5O_hP2mjVBY5HefCj8/editМобильные приложениянет заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день Есть исходные коды опенсурсного проекта на php (яндекс карты, движок yii, nodejs). Так получилось, что компания, которая выполняла проект распалась, оставив нам набор исходников в последней актуальной рабочей версии и ...Закрыт6 лет назад
Есть эксель база данных заказов и треков Почта России Необходимо сделать веб интрерфейс этой базы и скрипты которые будут обновлять статусы РПО треков почты России в базе (по API) По изменению статусов РПО ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создать на базе веб интерфейса систему по работе с электронной очередью. В системе должны быть: - функционал для клиента (встать в очередь) - функционал для сотрудника (пригласить клиента) - функционал ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Стек: картинки–Linux,картинки - png, база данныхmssql 2016, языкpython, модуль подключения к serial порту и модуль подключения к базеданных возможны варианты, главное результат).Требуетсянаписать скрипт, решаемые задачи:- началоработы скрипта. Выводим картинку на экран + посылаем команду логического ...Закрыт6 лет назад
Необходимо исправить ошибки, которые возникают при установке модуля для интернет-магазинов на Bitrix. Данный модуль добавляет способ оплаты в корзину интернет-магазина. После установки модуля не отображается в обработчике. Данная ошибка проявляется при установке ...Закрыт6 лет назад
Нужен софт авторегистрации на сайте популярной игры, присутствует капча Гугл ru.pathofexile.com/game с подменами всех индефикаторов, дабы не быть после забаненым и с использованием заранее готовых почты и проксиЗакрыт6 лет назад
Есть 2 скрипта сайта знакомств. урлы на установленные скрипты на серверы и их разработчиков прикреплены к проекту На данный момент нужно 1. Потестить оба варианта скриптов 2. ...Закрыт6 лет назад
Жду ответы сразу с ценой! Макеты прикрепил!HTML-верстка22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Всё, что нужно сделать подробно написано в ТЗ. Отчёт с демонстраций результата о проделанной работе, один раз в конце каждого дня работы. Предоплаты нет, только пост оплата (сделка с прямой оплатой исполнителю) после проверки результата ...Закрыт6 лет назад
Приложение для автомоек: Возможность в базу добавлять автомойки: тип мойки ( полная, комплексная), тип машины (легковая, кроссовер и т.д.), цены за мойку ( полная, комплексная ), адрес, телефон. В самом приложении нужно выбрать ...Мобильные приложения14 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. 1) 1С последняя версия УНФ, модуль интеграции установлен 2) Битрикс24 команда тариф куплен до 1 сентября Нужно настроить интеграцию Указывайте стоимость или задавайте вопросы здесь.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо портировать библиотеку Python на платформу MicroPython. Библиотека высокоуровневая, т.е. нет взаимодействия с железом напрямую. Может у кого-то есть SIP/RTP библиотека под MicroPython, можем приобрести.Закрыт6 лет назад
На сайте Битрикс установлено решение https://marketplace.1c- bitrix.ru/solutions/simai.bxeditor/ Техническое задание 1 http://skrinshoter.ru/s/030919/QwDdLkGo в этом месте сделать новые поля 1.1 «Высота»---рядом галочка (применить). 1.2 «Ширина»-- рядом галочка (применить). 1.3 «Количество пробелов» --рядом ...Закрыт6 лет назад
В 2-х словах нужно сделать небольшое приложение, суть его в том, что оно отправляет пользователю заготовленные уведомления с частотой, заданной пользователями. Нужно сделать ios+andr. Обязательно нужно реализовать функцию отправки уведомлений на apple watch.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно разработать чат-бота для вк. ТЗ отправлю в личку. Нужна именно техническая реализация, логика вся уже продумана. Дайте примерную оценку, сколько это может стоить. И присылайте ваше портфолио.Закрыт6 лет назад
Сайт на битриксе. Напишите цену и сроки за данную работу. Общую за все и за каждый пункт отдельно. ТЗ со скринами во вложении.Закрыт6 лет назад
Требуются доработки корпоративного портала на Друпале. Подключение и настройка существующих модулей. Написание кастомных модулей.Закрыт6 лет назад