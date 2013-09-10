oculus25

Алексей oculus25

 
41 годРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Intcorp
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Сверстать сайт на joomla
Остался доволен сотрудничеством с Алексеем. По согласованию и реализации проекта не возникло трудностей. Работа оплачена без задержек. Дополнительные пожелания заказчиком оплачены. Рекомендую)
Работа выполнена на ура, качественно и в срок! Рекомендую Романа как отличного специалиста со знанием дела.
Ответный отзыв
newiy
Ирина 
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$90
10 баллов
10 лет назад
Создание дизайна интернет- магазина кондиционеров.
Сотрудничество с Алексеем прошло успешно. Всем рекомендую.
Талантливый дизайнер. Приятна в общении. Работа выполнена со вкусом и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
disabler
Дмитрий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Доработка интернет-магазина Virtuemart 2.10
Отлично поработали, постановка задачи четкая, за дополнительные хотелки - дополнительная оплата :) Рекомендую!
Выражаю благодарность Дмитрию, за качественно проделанную работу. Проект был выполнен точно, в срок согласно, договоренности. Отличный специалист! Рекомендую.
Ответный отзыв