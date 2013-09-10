Нужно сверстать несложный сайт-визитку на cms Joomla, в соответствии с макетом и т.з. Сайт будет включать в себя 11 текстовых страниц и форму обратной связи.
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Необходимо написать несколько текстов для разделов сайта на темы: -экологические изыскания -геологические изыскания -разработка разделов охрано-окружающей среды -сокращение санитарно-защитных зон -токсико-химические исследования -микробиологические исследования -радиационные исследования -комплексные биологические исследования Объем каждого текста примерно 1000 символов. Примеры статей при переписке.Копирайтинг29 заявокЗакрыт10 лет назад
Сверстать интернет магазин по дизайн макету. Подробнее в ТЗ. Интересуют сроки и цена.HTML-верстка9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Есть готовый интернет магазин. Нужно сделать несколько дополнений. 1. Внести изменения на глвной странице(добавить выпадающее меню, изменить стили отображения некоторых модулей...) 2. Сделать java прокрутку популярных товаров на главной и внутренней станице.Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно переработать существующий текст и сделать на основе него продающую страницу на сайт юридической фирмы.Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно создать макет сайта юридической фирмы.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Есть готовый интернет магазин по продаже кондиционеров, нужно доработать внешний вид главной и внутренних страниц. Жду предложений.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте. Нужен опытный контент менеджер со опытом работы на движке Joomla для наполнения сайта-каталога. Тематика - системы кондиционирования. По сути копипаст тех-характеристик с сайта производителя и с PDF каталогов. Объем примерно 100-150 страниц.Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт10 лет назад
Перевести описание и тех.характеристики к краскораспылительному оборудованию с англоязычного сайта с сохранением общего смысла. Объем 20-25 страниц.Переводы27 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужно сделать пару допилок в компоненте jbzoo: 1. Привязать изображение к цене, чтобы при выборе цены, в зависимости от комплектации, менялась картика. 2. Вывести тизеры похожих товаров, в виде горизонтальной прокрутки с увеличением картики при ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
В тех позициях где цена отсутствует, вывести статус - "По запросу".Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно доработать каталог оборудования Zoo Pro, а именно: 1. Сделать привязку позиций из некоторых категорий каталога к определенной позиции. В итоге должно получиться, сам товар, под ним список сопутствующих товаров. 2. Создать фильтр сортировки по назначению ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно написать уникальную статью на главную страницу сайта автозапчастей. Объем примерно 3000 символов. Оплата по факту.Копирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Необходимо наполнить сайт каталог готовым материалом технического характера(копипаст). Каждая позиция содержит две-три вкладки, одна из которых содержит информацию для сравнения, + 1 изображение. Всего примерно 180 позиций. Картинки в jpeg на белом фоне. ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
1.создать возможность сравнения товаров без перезагрузки страницы(ajax) 2. При оформлении заказа, сделать вариант самовывоза товара, по умолчанию, т.е без автоматического перемещения на страницу выбора вариантов доставки. Сейчас их 3, Доставка по России, Доставка по Москве и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад