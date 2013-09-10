1.создать возможность сравнения товаров без перезагрузки страницы(ajax) 2. При оформлении заказа, сделать вариант самовывоза товара, по умолчанию, т.е без автоматического перемещения на страницу выбора вариантов доставки. Сейчас их 3, Доставка по России, Доставка по Москве и ...