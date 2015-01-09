Добрый день!

Есть 1с УТ и CRM система Freshoffice, которая работает через Microsoft SQL Server, а с 1с обменивается через обработку.

1. Внести изменения в уже существующую обработку по обмену СРМ и 1с. (Например «Статус документа» при импорте «создан» исправить на «отгружен» и еще пара вопросов)

2. Интегрировать в 1с обработку логистики (http://support.logdep.ru/rel/LogisticsDepartment_1_40_Trade_10_3.zip)

3. Подключить базу данных срм к access ( видимо как тут показано: http://www.codeproject.com/Articles/583005/How-to-Import-MDF-File-to-Microsoft-Access) Именно подключить, а не импортировать. Чтобы данные были всегда актуальны. Хочу в акцесе сам делать необходимые отчеты. Freshoffice деревянный в этом плане.