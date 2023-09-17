3 D анимация

Привет. Меня зовут Маргарита.Я ищу 3D специалиста, который сможет создать 3D персонажей. У меня есть PNG этих персонажей для образца, это три девушки для анимационного сериала.Нужны позы стоя и сидя, лицо с мимикой под диалог.Жду ответа.P.S. Оплата через PayPalЗаранее спасибо!