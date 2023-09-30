Модели для сайта

$120
3D-графикаЗавершен1 заявка3 просмотра
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Сделать 10 моделей для сайта в формате glb.

Все модели уже обсуждали. Референсы отправлял.

Вес обязательно до 2 мб, максимальная оптимизация.

Срок выполнения до 2х дней.

3 месяца назад
gov12
33 годаУкраина
6 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
alphaprimeua
27 летУкраина
3 года в сервисе
Был
7 часов назад
3 месяца назад
$120
3 дня
UAH
Работаем второй раз. Работа выполнена в срок и на высоком уровне.
Отличный заказчик. Рад сотрудничеству!
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