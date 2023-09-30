Модели для сайта

Нужен 3д Моушн дизайнер для создания ролика. Важно наличие хорошего портфолио, от него зависит решение. В портфолио будем искать работы, похожие по стилю на 3D от Google, Microsoft или подобных
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать 10 моделей для сайта в формате glb.
Все модели уже обсуждали. Референсы отправлял.
Вес обязательно до 2 мб, максимальная оптимизация.
Срок выполнения до 2х дней.
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