Подготовка фотографий

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Необходимо подготовить 10 фотографий для интернет каталога.

2 месяца назад
Dmitry-D
Дмитрий 
47 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
DH-Group
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
$30
3 дня
UAH
Как всегда Пётр выполнил поставленную перед ним задачу на отлично! Рекомендую Петра, как профессионала в своём деле!