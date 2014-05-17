Сделать Базу данных по файлам сайта

Корпоративные информационные системы тема курсовой "расчет страховых запасов на складе готовой продукции" 1. В нотации idef0 в bpwin разработать функциональную модель автоматизированной системы расчета страховых запасов на складе готовой продукции 2. Составить логическую и физическую модель данных, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать БД(mysql) по файлам сайта
В базе должно быть примерно 15-20 таблиц
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