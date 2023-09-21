30 каркасных экранов для фитнес-приложения

Мы ищем опытного дизайнера UI/UX для разработки логики и дизайна мобильного приложения на тему "Конкурсы красоты". Требования: Опыт в UI/UX дизайне для мобильных приложений. Творческий подход к дизайну. Навыки и знания оптимизации интерфейса ...
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Мы находимся на ранней стадии разработки передового фитнес-приложения, предназначенного для персональных тренеров. Наша команда набросала 30 каркасных экранов, и сейчас мы ищем страстного и опытного UX/UI-дизайнера, который вдохнет жизнь в эти каркасы, превратив их в яркие, удобные для пользователя экраны.
Ключевые обязанности:
- Сотрудничать, чтобы понять цели нашего приложения, целевую аудиторию и желаемый поток пользователей.
- Превратите наши 30 каркасных экранов в безупречные, полностью разработанные экраны, готовые к разработке.
- Интегрируйте лучшие практики проектирования интерфейсов мобильных приложений, обеспечивая удобство взаимодействия с пользователем.
- Рекомендовать улучшения или улучшения пользовательского интерфейса/UX для оптимизации взаимодействия с пользователем.
- Предоставлять окончательные проекты в формате, совместимом с требованиями нашей команды разработчиков.
Требования:
Подтвержденный опыт работы в области UX/UI-дизайна, желательно с мобильными приложениями.
Сильное портфолио, демонстрирующее ваши предыдущие дизайнерские проекты.
Способность работать независимо, принимать отзывы и повторять проекты на основе отзывов.
Владение программами для проектирования, такими как Figma, Adobe XD или Sketch.
Знание современных тенденций дизайна, особенно в сфере фитнеса или велнеса.
Отличные коммуникативные навыки и способность объяснять свои дизайнерские решения.
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