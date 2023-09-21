30 каркасных экранов для фитнес-приложения

Мы находимся на ранней стадии разработки передового фитнес-приложения, предназначенного для персональных тренеров. Наша команда набросала 30 каркасных экранов, и сейчас мы ищем страстного и опытного UX/UI-дизайнера, который вдохнет жизнь в эти каркасы, превратив их в яркие, удобные для пользователя экраны.



Ключевые обязанности:



- Сотрудничать, чтобы понять цели нашего приложения, целевую аудиторию и желаемый поток пользователей.



- Превратите наши 30 каркасных экранов в безупречные, полностью разработанные экраны, готовые к разработке.



- Интегрируйте лучшие практики проектирования интерфейсов мобильных приложений, обеспечивая удобство взаимодействия с пользователем.



- Рекомендовать улучшения или улучшения пользовательского интерфейса/UX для оптимизации взаимодействия с пользователем.



- Предоставлять окончательные проекты в формате, совместимом с требованиями нашей команды разработчиков.



Требования:



Подтвержденный опыт работы в области UX/UI-дизайна, желательно с мобильными приложениями.

Сильное портфолио, демонстрирующее ваши предыдущие дизайнерские проекты.

Способность работать независимо, принимать отзывы и повторять проекты на основе отзывов.



Владение программами для проектирования, такими как Figma, Adobe XD или Sketch.

Знание современных тенденций дизайна, особенно в сфере фитнеса или велнеса.



Отличные коммуникативные навыки и способность объяснять свои дизайнерские решения.