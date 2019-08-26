Дизайн мобильного приложения для обработки фото

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Завершен9 заявок298 просмотров

Требуется дизайн мобильного приложения для iOS.

Подробное ТЗ в приложенном файле. 

iOS
6 лет назад
pm-soft
Юлия 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

alexsandr999
28 лет
9 лет в сервисе
Был
18 дней назад
6 лет назад
$70
9 дней
Escrow
Спасибо за работу! Рекомендую Александра, как профессионального и ответственного исполнителя.
Спасибо Юлии за интересный проект, всегда на связи и четкое ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству и рад буду сотрудничать. Благодарю)

Заявки фрилансеров

alexsandr999
28 лет
9 лет в сервисе
Был
18 дней назад
6 лет назад