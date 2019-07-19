Отрисовка иллюстрации + motion design в мобильное приложение

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт7 заявок245 просмотров

Устройство - планшет

Ориентация - горизонтальная

ТЗ  в файле

6 лет назад
biliyoleksandr
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров