Требуется разработать дизайн мобильного приложения в тематике тренировки и фитнес. Ищем специалиста с опытом в UX/UI и наличием портфолио в данной сфере. Понимание различий между iOS и Android обязательно. Работа будет вестись недельными итерациями с предоплатой за каждую. Описание ценообразования необходимо.
Разработка дизайна UI / UX мобильного приложении игры в карты
Разработка дизайна UI / UX мобильного приложении игры в карты как: Casino Masino (Poker, Seka)
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