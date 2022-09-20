Требуется разработать дизайн мобильного приложения в тематике тренировки и фитнес. Ищем специалиста с опытом в UX/UI и наличием портфолио в данной сфере. Понимание различий между iOS и Android обязательно. Работа будет вестись недельными итерациями с предоплатой за каждую. Описание ценообразования необходимо.