Заставка для мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен5 заявок204 просмотра

Здравствуйте.

Нужна уникальная заставка для страницы мобильного приложения по поиску авиабилетов в Google Play.

Размер 1024 х 500 px.

Примерный стиль во вложенных файлах.

6 лет назад
dhtml
53 года
19 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

bratchenko
Павел 
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 лет назад
$20
2 дня
Escrow
Отличный дизайн...
Всегда на связи, моментальная оплата, все четко по работе и по заданию 5+

Заявки фрилансеров

bratchenko
Павел 
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 лет назад