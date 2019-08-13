Здравствуйте дорогие фрилансеры, необходимо разработать дизайн для мобильного приложения. Техническое задание и структура приложения имеется. Для начала необходимо разработать главный экран, если дизайн главного экрана нас удовлетворит, то мы продолжим сотрудничество, т.е продолжим разрабатывать внутренние ...
Заставка для мобильного приложения
Здравствуйте.
Нужна уникальная заставка для страницы мобильного приложения по поиску авиабилетов в Google Play.
Размер 1024 х 500 px.
Примерный стиль во вложенных файлах.
Выбранный исполнитель
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