Разработка дизайна для мобильного приложения

Здравствуйте дорогие фрилансеры, необходимо разработать дизайн для мобильного приложения. Техническое задание и структура приложения имеется. Для начала необходимо разработать главный экран, если дизайн главного экрана нас удовлетворит, то мы продолжим сотрудничество, т.е продолжим разрабатывать внутренние страницы.

Работать необходимо до полного утверждения Заказчиком.

Находиться в сети нужно не менее 6 часов в сутки.

Важно точно ориентировать по срокам.