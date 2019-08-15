Разработка дизайна для мобильного приложения

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен15 заявок547 просмотров

Здравствуйте дорогие фрилансеры, необходимо разработать дизайн для мобильного приложения. Техническое задание и структура приложения имеется. Для начала необходимо разработать главный экран, если дизайн главного экрана нас удовлетворит, то мы продолжим сотрудничество, т.е продолжим разрабатывать внутренние страницы.

Работать необходимо до полного утверждения Заказчиком.

Находиться в сети нужно не менее 6 часов в сутки.

Важно точно ориентировать по срокам.

6 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

two_corner
Антон 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 лет назад
$80
2 дня
Ответственный исполнитель, сделал раньше срока и вносил своевременно правки, коммуникация моментальная, рекомендую!
Детальное ТЗ. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

two_corner
Антон 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 лет назад