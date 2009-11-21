Дизайн текстильных продуктов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен25 заявок431 просмотр

Текстильные продукты -- как то женские шарфики, подушки, создаются при помощи цифровой печати.

Цифровая печать не имеет каких-либо ограничений ни на количество цветов присутствующих одновременно на ткани, ни на диапазон.

Как создаются дизайны для текстильных продуктов по данной технологии: в какой-небудь графической программе (Photoshop или любая другая) дизайнером создаются дизайны - эти дизайны сохраняются в TIFF формате.

После этого дизайны печатаются на ткани и выглядят почти точно так,

как и на экране.

Задача такая: будующий год - Год Тигра по китайскому календарю. Нужно сделать 5 разных качественных и стильных дизайнов в "тигровом" стиле, каждый 90 см на 70 см с высоким разрешением картинки от 200 dpi.

При удачном сотрудничестве последуют заказы в том же духе.

Пишите цену, сроки.

16 лет назад
LudmilaG
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

cacia_art
Tamuna 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$40
3 дня
Я работала с Тамуной на протяжении 4 месяцев над своим проектом, и надеюсь поработаю еще. Порядочная, ответственная, испольнительная и очень талантливая девушка. Требования в моем проекте были нестандартны, сложны, и можно сказать перфекционистские.Тамуна приступала к решению задач творчески, и с большим энтузиазмом, и очень хорошо справлялась. Я очень довольна тем, что выбрала Тамуну исполнителем для своего проекта. Спасибо, Тамуна, надеюсь поработаем вместе еще!
Людмила Г. (LudmilaG), прекрасный и надёжный заказчик. Работать с ней очень легко. Чётко формулирует задание, если в процессе возникают вопросы, то она терпеливо поясняет всё, что бывает непонятно. Я работала с Людмилой, в течении нескольких месяцев, и если предоставиться такая возможность, то с удовольствием продолжу сотрудничество. Всем рекомендую заказчика Людмила Г. (LudmilaG) как честного и ответственного человека.

Заявки фрилансеров

cacia_art
Tamuna 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв
16 лет назад

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