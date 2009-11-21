Требуется создать дизайн футболки на тему "РОССИЯ", "Патриотическая РОССИЯ" для болельщиков, сувенирная продукция. Футболка должна быть с полной запечаткой, без каких-либо ограничений по дизайну (Пример: http://www.ru8888.ru/images/futbolki/0067.jpg ). При разработке макета можно использовать векторные ...
Дизайн текстильных продуктов
Текстильные продукты -- как то женские шарфики, подушки, создаются при помощи цифровой печати.
Цифровая печать не имеет каких-либо ограничений ни на количество цветов присутствующих одновременно на ткани, ни на диапазон.
Как создаются дизайны для текстильных продуктов по данной технологии: в какой-небудь графической программе (Photoshop или любая другая) дизайнером создаются дизайны - эти дизайны сохраняются в TIFF формате.
После этого дизайны печатаются на ткани и выглядят почти точно так,
как и на экране.
Задача такая: будующий год - Год Тигра по китайскому календарю. Нужно сделать 5 разных качественных и стильных дизайнов в "тигровом" стиле, каждый 90 см на 70 см с высоким разрешением картинки от 200 dpi.
При удачном сотрудничестве последуют заказы в том же духе.
Пишите цену, сроки.
Выбранный исполнитель
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