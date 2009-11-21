Дизайн текстильных продуктов

Текстильные продукты -- как то женские шарфики, подушки, создаются при помощи цифровой печати.

Цифровая печать не имеет каких-либо ограничений ни на количество цветов присутствующих одновременно на ткани, ни на диапазон.

Как создаются дизайны для текстильных продуктов по данной технологии: в какой-небудь графической программе (Photoshop или любая другая) дизайнером создаются дизайны - эти дизайны сохраняются в TIFF формате.

После этого дизайны печатаются на ткани и выглядят почти точно так,

как и на экране.

Задача такая: будующий год - Год Тигра по китайскому календарю. Нужно сделать 5 разных качественных и стильных дизайнов в "тигровом" стиле, каждый 90 см на 70 см с высоким разрешением картинки от 200 dpi.

При удачном сотрудничестве последуют заказы в том же духе.

Пишите цену, сроки.