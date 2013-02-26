Доброго времени суток. Требуется разработать дизайн сайта. С небольшим описанием прошу ознакомиться тут - https://docs.google.com/document/d/1Tq-lvzx2z8AI_WutMYsYu6oq0N33j8yO3pfMwTDvzOU/edit От Вас требуется ссылка на 2-3 работы в похожем стиле (ссылки на портфолио отправлять не нужно) Приблизительная стоимость работ. Пожалуйста, учтите, что заявки без прямых ...