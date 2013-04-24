Дизайн шапки шаблона Wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка110 просмотров

Нарисовать шапку сайта в шаблоне http://www.elegantthemes.com/demo/?theme=trim (белая полоса вверху, на которой сейчас стоит демо-лого Trim Theme). Я вижу это так: в левой части шапки конструкцию из нашего лого и зелено-красных точечек (наподобие того, как нарисованы визитки). По моей задумке ряды зеленых точек от лого должны вести к кнопкам меню, и заканчиваться возле каждой кнопки красной точкой — тоже как в визитках. Однако это не обязательно, может, вы нарисуете что-то поинтереснее.

В правой части шапки — либо градация синего или изумрудно-зеленого цветов (как на сайте http://www.biocentrum.com.pl/), либо такой же фон, переходящий в картинку типа такой http://ru.depositphotos.com/19443917/stock-photo-s.... Фото для шапки я тоже подберу более подходящее, это просто пример. Нужно смотреть, что получится, чтобы не выглядело перегружено. Нужно еще чтобы шапка гармонично сочеталась с тематическими фото, которые планируется иметь примерно по 1 шт на каждой странице.

Исходники лого скину тоже в почту, здесь почему-то пишет "недопустимое расширение".

WordPress
12 лет назад
AmerikAnka
Анна 
53 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

artyway
Егор 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$30
1 день
Работа прошла без малейших проблем, быстро и легко. Очень довольна!
Анна - очень приятный, грамотный и оперативный заказчик!

Заявки фрилансеров

artyway
Егор 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад

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