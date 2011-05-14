Приглашаю к сотрудничеству дизайнера сайтов.

Приглашаю к сотрудничеству дизйнера. Требования - профессионализм, креативность и надёжность.

Если вас надо ждать в сети сутками чтобы поговорить или если вы высокого мнения о себе и считаете что заказчик лох или если вы просто не заинтересованы работать прямо сейчас и столько сколько нужно для завершения проекта - а не сколько у Вас есть свободного времени - не беспокойтесь - нам не по пути.

Мы здесь все не для того чтобы раздувать щёки и показывать какие мы крутые - мы здесь для того чтобы оперативно и сообща решать задачи.

Мне нужно прямо сейчас дизайн для фирмы по ремонту бытовой техники - кондиционеры - нагреватели и т д

Я не плачу выше заявленного бюджета и не хочу тратить время на группы , отправляющие своих секретарей.

Конкретные заказы - качественное решение - чёткая оплата - это то что я могу предложить.

Спасибо всем кто откликнулся. Я решил добавить примерное Тех Задание.

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