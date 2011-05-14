Приглашаю к сотрудничеству дизайнера сайтов.

$100
Дизайн сайтовЗавершен22 заявки426 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приглашаю к сотрудничеству дизйнера. Требования - профессионализм, креативность и надёжность.

Если вас надо ждать в сети сутками чтобы поговорить или если вы высокого мнения о себе и считаете что заказчик лох или если вы просто не заинтересованы работать прямо сейчас и столько сколько нужно для завершения проекта - а не сколько у Вас есть свободного времени - не беспокойтесь - нам не по пути.

Мы здесь все не для того чтобы раздувать щёки и показывать какие мы крутые - мы здесь для того чтобы оперативно и сообща решать задачи.

Мне нужно прямо сейчас дизайн для фирмы по ремонту бытовой техники - кондиционеры - нагреватели и т д

Я не плачу выше заявленного бюджета и не хочу тратить время на группы , отправляющие своих секретарей.

Конкретные заказы - качественное решение - чёткая оплата - это то что я могу предложить.

Спасибо всем кто откликнулся. Я решил добавить примерное Тех Задание.

Смотрите и высылайте предложения по цене и срокам на skype ---- JASCRAFT

13 лет назад
jascraft
54 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
soviet_union
Оксана 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
$100
Превосходное качество + до удивительного быстрые сроки. Оксана понимает идею с полуслова (иногда кажется что она читает мысли). Очень доволен работой. Настоятельно рекомендую как дизайнера для достойных бизнесс сайтов.
В процессе сотрудничества с таким заказчиком, как Александр,работа становится плодотворной и имеет совершенный результат. Обоюдное понимание и уважение поднимает качество работы и просто хороший рабочий настрой.
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