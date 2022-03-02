Сделать прототип сайта

Дизайн сайтовЗавершен23 заявки671 просмотр
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Нужно сделать прототип небольшого сайта-визитки анализируя конкурентов.

Подробности в ЛС.

2 года назад
seolity
Денис 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
burdeiniy
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
2 года назад
$30
3 дня
UAH
Все отлично! Рекомендую!
Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую! Буду рад ещё поработать.
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