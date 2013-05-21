Требуется отрисовка внутренних страниц сайта

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка173 просмотра

Для сайта объявлений нужно оформить внутренние страницы.

12 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
9 часов назад
12 лет назад
$300
10 дней
Все прошло как и договаривались. Спасибо за сроки и качество!
Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
9 часов назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Редизайн шапки сайта, создание иконок

    $250

    Требуется переделать шапку, внутренние страницы, поменять существующие цвета. Приблизительное понимание что нужно сделать есть. Сайт про окна. Пример для ориентира, что хотелось бы - это сайт okna.ru Цвета в стиле ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Шапка для сайта. Пиломатериалы + строительство

    Здравствуйте Уважаемые! Всем привет из весенней Сибири! Требуется сделать шапку для сайта компании. Направление деятельности: 1)Производство и продажа пиломатериалов; 2)Строительство деревянных домов и бань под ключ. ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Веб-дизайнер для доработки турсайта (Киев)

    $500

    Профессиональные требования: - знание фотошопа на уровне продвинутого пользователя - успешный опыт по разработке веб-дизайна (показать примеры своих работ - обязательное условие) - понятие юзабилити и композиции; - умение ...

    CSSHTMLPHP
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта "Электронного издания" под Битрикс

    Необходим дизайн сайта "Электронного издания" под Битрикс (система "Битрикс Эксперт" - "Портал для СМИ"). Наброски для понимания задачи уже имеются. От дизайнера необходимо внятное понимание необходимых для реализации в ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редизайн сайта

    $250

    Есть старый сайт fiesta.tomsk.ru, есть фирменный стиль (простенький, в формате cdr). Необходимо сделать новый дизайн сайта в соответствии с фирменным стилем.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ищем дизайнера на переодические заказы

    Добрый день! Нужен дизайнер для отрисовки как целых сайтов, так и отдельных их элементов. Оцените, пожалуйста, сколько бы Вы взяли за аналогичный дизайн: 1) http://sferi63.ru/ 2) http://md-group.net/ Если у Вас ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка дизайна / верстка сайта

    Необходимо разработать front-end сайта (дизайн и html5/ccs3 адаптивная верстка). Сайт состоит из двух разделов, каждый из которых должен быть выполнен в виде "parallax scrolling page". Точкой "входа" в разделы, является главная (первая) страница сайта. ...

    BootstrapHTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Преобразовать дизайн сайта

    $70

    Имеется английский дизайн сайта на Joomla. Необходимо его преобразовать для русскоязычной аудитории + внести коррективы. Желательный способ для оплаты Яндекс.Деньги.

    Joomla
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Простой дизайн и вёрстка под YII Framework

    Требуется создать и сверстать простенький дизайн для сайта написанного на YII Framework отталкиваясь от стандартного. Специфика сайта – простенькая социальная сеть для выпускников ВУЗа специальности Прикладная математика и информатика. Работы не много, есть ...

    Yii
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад