Требуется отрисовка внутренних страниц сайта

Добрый день! Нужен дизайнер для отрисовки как целых сайтов, так и отдельных их элементов. Оцените, пожалуйста, сколько бы Вы взяли за аналогичный дизайн: 1) http://sferi63.ru/ 2) http://md-group.net/ Если у Вас ...