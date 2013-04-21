Дизайн каталога для АТП - автотранспортного предприятия ( такси, прокат автомобилей, услуги эвакуатора, станция технического обслуживания) Каталог-презентация услуг компании. Идея дизайна - можно взять за основу сайт ( _autoliga.info), но не ...
Разработка фирменного стиля
Требуется разработать дизайн визитной карточки и фирменного бланка.
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