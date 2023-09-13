Потрібно "зверстати" лейдинг з фігма

HTML-версткаЗавершен20 заявок72 просмотра
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Односторінковий лейдинг + моб адаптація з фігма, без анімації.

https://www.figma.com/file/egxP81H5X68hCs1Ef7ZxD8/Untitled?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=8sUmPt9DiXgay9IY-1

3 месяца назад
DrAlona
Альона 
26 летУкраина
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
IgorDrapak
57 летУкраина
5 месяцев в сервисе
Был
5 дней назад
3 месяца назад
$20
1 день
UAH
Чудово виконана робота, всі деталі проговорені, на всі питання отримала змістовну відповідь. Сміливо рекомендую для співпраці, швидко та якісно зроблена робота. Дуже дякую))
Чудовий замовник! чітке ТЗ швидкі відповіді.Рекомендую!
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