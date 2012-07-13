Доработка интернет-магазина на phpshop

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка135 просмотров

нужно дороботать сайт http://i-estetist.ru/

есть фото

обращайтесь:| ICQ 236461312 | [email protected] | SKYPE: artur7772

13 лет назад
avhada
Артур 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Интернет магазин спортивного питания

    Надо сделать интернет-магазин - аналог buldog.su iw-shop.ru и т.п. Какие движки можете предложить? Доставка товара - курьером москва/МО, транспортными компаниями, наложенным платежом Каталог по структуре делится на 2 - по производителям, ...

    Интернет-магазины33 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание интернет-магазина

    $250

    Планируется магазин кофейной тематики (на бесплатном движке не самописный). С последующей интеграцией 1С Вот приблизительные магазины: www.kofe-kofe.ru www.latte.ru www.1coffee.ru ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Интернет-магазин внутри ВКонтакте

    E-commerce подразделение ритейлера товаров для новорожденных и детей дошкольного возраста развивает online направление. Ищем группу опытных специалистов на проект создания интернет-магазина внутри социальной сети вконтакте, работа по созданию, оформлению официальной группы в контакте (wiki-разметка), ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-магазин под ключ

    $800

    * Работаю только с фрилансерами у которых есть положительные отзывы. Требуется разработать под ключ интернет-магазин на JOOMLA (рассмотрю также варианты других популярных CMS). Магазин должен в себя ...

    Joomla
    Интернет-магазины22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Добавить возможность заказа в 1 клик

    $50

    Необходимо добавить в карточку товара возможность заказа в 1 клик. Магазин на скрипте ArwShop - _vodorosli-online_ru. Требуется добавить кнопку для быстрого заказа рядом с фото товара, возможно придется немного поменять местами элементы, чтобы смотрелось ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать магазин по прототипу (подогнать шаблон)

    $100

    Есть http://www.izadaptive.com/shopOnline2011.aspx Нужно на вашем бесплатном движке сделать приближенный магазин к этому - общий вид, шрифт, разделы. Можно упростить функционал. Вообще хотелось бы на OpenCart, а так предлагайте. Нужно реализовать такой ...

    Opencart
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад