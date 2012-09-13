JoomShopping

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен6 заявок149 просмотров

Нужен человек с опытом установки, настройки и работы с шаблонами JS. Оплата сдельная.

JavaScript
13 лет назад
ZVV
57 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

avhada
Артур 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-2)
13 лет назад
$200
5 дней
Работа оказалось не простой, но в итоге совместными усилиями была выполнена, магазин запущен. Исполнитель помог с выбором хостинга, переделал шаблон, внес другие исправления. Спасибо, Артур!

Заявки фрилансеров

avhada
Артур 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-2)
13 лет назад