JoomShopping

Есть http://www.izadaptive.com/shopOnline2011.aspx Нужно на вашем бесплатном движке сделать приближенный магазин к этому - общий вид, шрифт, разделы. Можно упростить функционал. Вообще хотелось бы на OpenCart, а так предлагайте. Нужно реализовать такой ...