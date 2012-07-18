Доброго времени суток. Для магазина мобильной техники и аксессуаров для неё необходимо выполнить ряд работ. Главное наше направление на данный момент, продукция Apple. Необходимо реализовать следующие модули: 1) Загрузка нескольких ...
Доработка Joomla (1.5) + Virtuemart (1.7)
Есть 2 одинаковых интернет магазина на Joomla(1.5)+Virtuemart(1.7), отличаются только дизайном.
Нужно исправить следующие моменты на обоих сайтах:
1) Корректная работа поиска должна быть с любой страницы сайта, сейчас поиск нормально работает только с главной;
2)Нужно чтобы описание категорий интернет магазина выводилось внизу под товарами, сейчас описание выводится вверху;
Сроки - 1 день. Я думаю это более чем реально!
Заявки фрилансеров
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