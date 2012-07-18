Доработка Joomla (1.5) + Virtuemart (1.7)

Есть 2 одинаковых интернет магазина на Joomla(1.5)+Virtuemart(1.7), отличаются только дизайном.

odegda.dp.ua

modnamaika.com.ua

Нужно исправить следующие моменты на обоих сайтах:

1) Корректная работа поиска должна быть с любой страницы сайта, сейчас поиск нормально работает только с главной;

2)Нужно чтобы описание категорий интернет магазина выводилось внизу под товарами, сейчас описание выводится вверху;

Сроки - 1 день. Я думаю это более чем реально!