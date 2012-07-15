Модули для WebAsyst. Исправление имеющихся ошибок

Доброго времени суток.

Для магазина мобильной техники и аксессуаров для неё необходимо выполнить ряд работ. Главное наше направление на данный момент, продукция Apple.

Необходимо реализовать следующие модули:

1) Загрузка нескольких изображений при добавлении и редактировании товара.

2) Рекомендуемые товары при просмотре каталога (чистая установка либо доработка уже существующего). Необходимо реализовать карусель, желательно с автопрокруткой, вписывающуюся в общий дизайн проекта.

3) Слайдер изображений на главной.

4) Водяные знаки (опционально, возможно и не понадобится).

5) Заказ отсутствующих товаров. Вместо надписи "нет на складе", реализовать кнопку "Заказать", при нажатии на которой на адреса электронной почты администраторов отправляется уведомляющее письмо с указанием пользователя, заказавшего товар и собственно, самим товаром (ссылка).

6) Автоматическое изменение имени изображения при загрузке.

7) Реализовать открытую авторизацию (Одноклассники, vk, Mai, ЖЖ, Google+l)

8) Замена шрифта

Нужен человек, который так же проверит существующую вёрстку и доведёт до ума, если понадобится. Предыдущий исполнитель несколько не оправдал ожиданий и оставил много мусора после себя.

Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество, так как часто возникает необходимость в каком-то функционале или исправлении.