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Модули для WebAsyst. Исправление имеющихся ошибок
Доброго времени суток.
Для магазина мобильной техники и аксессуаров для неё необходимо выполнить ряд работ. Главное наше направление на данный момент, продукция Apple.
Необходимо реализовать следующие модули:
1) Загрузка нескольких изображений при добавлении и редактировании товара.
2) Рекомендуемые товары при просмотре каталога (чистая установка либо доработка уже существующего). Необходимо реализовать карусель, желательно с автопрокруткой, вписывающуюся в общий дизайн проекта.
3) Слайдер изображений на главной.
4) Водяные знаки (опционально, возможно и не понадобится).
5) Заказ отсутствующих товаров. Вместо надписи "нет на складе", реализовать кнопку "Заказать", при нажатии на которой на адреса электронной почты администраторов отправляется уведомляющее письмо с указанием пользователя, заказавшего товар и собственно, самим товаром (ссылка).
6) Автоматическое изменение имени изображения при загрузке.
7) Реализовать открытую авторизацию (Одноклассники, vk, Mai, ЖЖ, Google+l)
8) Замена шрифта
Нужен человек, который так же проверит существующую вёрстку и доведёт до ума, если понадобится. Предыдущий исполнитель несколько не оправдал ожиданий и оставил много мусора после себя.
Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество, так как часто возникает необходимость в каком-то функционале или исправлении.
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