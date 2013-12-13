Доработка магазина

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Закрытнет заявок86 просмотров

Движок oscommerce 1.176 VAM edition BTS

Что требуется:

- Сделать или переделать, чтобы подкатегории выводились как тут: www.extazshop.ru т.е аккардионом, без перезагрузки страницы желательно. (меню которое слева находится)

- Нужно установить этот модуль: http://addons.oscommerce.com/info/6578 зачем это нужно я писал тут: http://oscomm.biz/index.php?showtopic=19307 я так понимаю что с помощью него можно устанавливать канонические страницы через админку.

- Вставить в горизонтальное верхнее меню справа поиск товаров как тут http://onona.ru/

- Вставить корзину в шапку справа (и чтобы при добавлении товара в ней было написано только кол-во товаров и общая сумма) а то шапка будет растягиваться.

- в каталоге товаров, товары просто разделить квадратной границей в точности как тут http://xretail.ru/index.php?categoryID=19 с таким же отступом между ними

- сделать чтобы после добавления товара в корзину, оформление занимало меньше шагов. (в идеале до двух шагов после добавления)

- у меня почему-то в каталоге товаров не отображается цена со скидкой, вернее показывает 0 руб. везде

11 лет назад
Skynet1
40 лет
12 лет в сервисе
Был
18 дней назад

Заявки фрилансеров

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