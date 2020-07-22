Доработка существующей страницы корзины

Надо создать дизайн-макет согласно ТЗ:

Сейчас корзина выглядит вот так prntscr.com/tmglxc

На всю длину экрана выводим заказ клиента prnt.sc/tl5zbm

Колонки должны быть

1. Картинка

2. Название

3. Цена

4. Кол-во

5. Общая цена на товар

Также в корзине должны отображаться акции.

1. Бесплатные пробники от суммы dnk.by/gifts/

1.1. Выводим пересчет и соотношение суммы корзины и доступности подарка

1.2. Выводим картинки и описание пробников в корзине prnt.sc/tl6dhi

2. Действующие акции на сайте

2.1. Есть акция prnt.sc/tl6eiv

2.2. Пользователь не знал об акции и положил товар в корзину

2.3. В корзине отображается условие акции prnt.sc/tl6fpv

2.4. Если данный продукт участвует в нескольких акциях у пользователя должна быть возможность выбрать нужную ему скидку или подарок по этой акции

2.4.1. Есть 2 акции на продукт: 1-ая акция на второй продукт скидка 15%, 2-ая стоимость товара 9.90 руб.

В розничных магазинах дублирование ассортимента в разных акциях разводиться на "основании действия акции". В интернет-магазине все акции работают скопом и в корзине при пересчете конфликтуют между собой.

Мы не можем управлять и предугадать какая акция применится к такому товару.

Визуально это может выглядеть на подобии prnt.sc/tl6fpv. Пиктограмма подарка – наводим – по ховеру появляется меню с акциями – выбираем нужную нам акцию – готово.

Внизу, под всем списком товаров выводим поля prnt.sc/tl615k

1. Общая цена покупки

2. Применить промокод

3. Привязать карту

4. Кнопка "оформить заказ"

Комплиментарные товары в корзине:

1. Картинка

2. Название

3. Цена

4. Кнопка "в корзину"

Мобильная версия сайта

1. Отображение товара/элементов и тп в корзине prnt.sc/tlvp6n.На скриншоте несколько вариантов интерфейса.

2. Скидочная цена на товар отображается зачеркнутой ценой и актуальной ценой.

3. Действующие акции отображаются вот так prnt.sc/tluvak при нажатии prnt.sc/tluvgk

4. Внизу страницы всегда закреплена кнопка "оформить заказ", итоговая сумма и сумма скидки

При пролистывании корзины до конца пользователь может привязать карту, применить промокод или подарочный сертификат.

Корзина должна пересчитать каждый товар и общую сумму покупки.