Здравствуйте! Требуется доработка интернет-магазина Prestashop 1.7 1. Настройка модуля СДЭК. Модуль активирован, но во фронт офисе доставка не просчитывается. 2. Настройка модуля Boxberry. Ошибка js скрипта, как следствие не появляется кнопка выбора ...
Доработка существующей страницы корзины
Надо создать дизайн-макет согласно ТЗ:
Сейчас корзина выглядит вот так prntscr.com/tmglxc
На всю длину экрана выводим заказ клиента prnt.sc/tl5zbm
Колонки должны быть
1. Картинка
2. Название
3. Цена
4. Кол-во
5. Общая цена на товар
Также в корзине должны отображаться акции.
1. Бесплатные пробники от суммы dnk.by/gifts/
1.1. Выводим пересчет и соотношение суммы корзины и доступности подарка
1.2. Выводим картинки и описание пробников в корзине prnt.sc/tl6dhi
2. Действующие акции на сайте
2.1. Есть акция prnt.sc/tl6eiv
2.2. Пользователь не знал об акции и положил товар в корзину
2.3. В корзине отображается условие акции prnt.sc/tl6fpv
2.4. Если данный продукт участвует в нескольких акциях у пользователя должна быть возможность выбрать нужную ему скидку или подарок по этой акции
2.4.1. Есть 2 акции на продукт: 1-ая акция на второй продукт скидка 15%, 2-ая стоимость товара 9.90 руб.
В розничных магазинах дублирование ассортимента в разных акциях разводиться на "основании действия акции". В интернет-магазине все акции работают скопом и в корзине при пересчете конфликтуют между собой.
Мы не можем управлять и предугадать какая акция применится к такому товару.
Визуально это может выглядеть на подобии prnt.sc/tl6fpv. Пиктограмма подарка – наводим – по ховеру появляется меню с акциями – выбираем нужную нам акцию – готово.
Внизу, под всем списком товаров выводим поля prnt.sc/tl615k
1. Общая цена покупки
2. Применить промокод
3. Привязать карту
4. Кнопка "оформить заказ"
Комплиментарные товары в корзине:
1. Картинка
2. Название
3. Цена
4. Кнопка "в корзину"
Мобильная версия сайта
1. Отображение товара/элементов и тп в корзине prnt.sc/tlvp6n.На скриншоте несколько вариантов интерфейса.
2. Скидочная цена на товар отображается зачеркнутой ценой и актуальной ценой.
3. Действующие акции отображаются вот так prnt.sc/tluvak при нажатии prnt.sc/tluvgk
4. Внизу страницы всегда закреплена кнопка "оформить заказ", итоговая сумма и сумма скидки
При пролистывании корзины до конца пользователь может привязать карту, применить промокод или подарочный сертификат.
Корзина должна пересчитать каждый товар и общую сумму покупки.
Заявки фрилансеров
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