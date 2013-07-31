Каталог запчастей в магазин на Opencart

Есть необходимость внедрить каталог запчастей в магазин на Ocstore 1.5.5.1.2

То есть в категориях после описания нужно иметь возможность поиска соответствующих запчастей по каталогу TecDoc или AutoDoc.

Например, категория "Амортизаторы"

После того, как зашли в нее, внизу появляется форма выбора амортизаторов в зависимости от параметров конкретного авто.

Можете предложить какой-то свой вариант интеграции.

Пишите предложения с примерной ценой и сроками.

Оплата по факту Вебмани, перевод с кодом протекции или безопасная сделка.