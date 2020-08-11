Mebel-assorty.ru Перенос на 3 Opencart

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен1 заявка206 просмотров

В стоимость включена установка и настройка шаблона, установка демо-данных и перенос данных со старого сайта. Кастомизация шаблона, если потребуется, будет оцениваться отдельно

8 рабочих дней ( можно быстрее) 

Доступы от темы

https://opencartforum.com/

Opencart
5 лет назад
katlancer
Павел 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

babasik
Максим 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$35
8 дней
Escrow
Отличный, грамотный специалист. Лишь бы не перехвалить. На связи всегда, когда нужен. Грамотно корректирует комплексное ТЗ, уточняет детали. Качественно и в срок выполняет основную задачу. Далее работает по доп. задачам с соблюдением оговоренных сроков, подсказывает решения, требующие модулей или не входящие в основной комплект сайта.
Павел пример грамотного заказчика, который четко знает чего хочет и готов менять свое представление о выполнении задач для достижения наилучшего результата. Работать с таким человеком очень легко и приятно. С удовольствием продолжу сотрудничество!

Заявки фрилансеров

babasik
Максим 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад