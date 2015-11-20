1. На главной настроить отображение только тех, товаров, которые есть в наличии 2. Корзина/оформление заказа: изменить инфо о стоимости доставки, исправить текст 3. Настроить сортировку по умолчанию "по наличию" 4. Изменить текст в письме о скидке ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать личный кабинет для интернет-магазина, а также доработать корзину.
Вся необходимая информация во вложении, жду ваших предложений.
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