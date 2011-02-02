Создание интернет-магазина на Битриксе

$450
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок135 просмотров

Необходимо сделать интернет магазин на Битриксе (малый бизнес).

Дизайн и верстка (и js) есть,

необходимо «натянуть» верстку на битрикс (сделать шаблон)

Все довольно стандартно:

— новости

— страница с каталогом (сравнение, добавление в корзину, оформление заказа)

— текстовые страницы

подробности — в личку

skype:beentech

icq: 251159258

JavaScript
14 лет назад
behod
Илья 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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