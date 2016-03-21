Собрать интернет-магазин на любом удобном движке по готовому дизайну. Дизайн в PSD. Требуется программист (только с отзывами). Интернет-магазин стандартный. Срок 5 дней. Указывайте движок, на котором ...
Требуется сделать сайт по ТЗ
Детали в ТЗ.
Оплата по факту либо БС.
Срок 10 дней
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Требуется специалист по oscommerce Нужно сделать небольшие доработки на сайте. Подробнее в личку.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
Разработка интернет магазина на базе текдок и подключения оригинальных каталогов подбора запчастей. Пример и функции по ссылке: http://www.new.by/ekspert/Интернет-магазины8 заявокЗакрыт9 лет назад
На сайте babymix74.ru нужно разместить корзину для товаров из https://www.cartme.org старую корзину нужно убрать. Прошу написать стоимость и примерное время для работы. Сайт сделан на системе ModX.Закрыт9 лет назад
Добрый день! Требуется разработчик, отлично разбирающийся в Опенкарт 2. Натянуть PSD на движок. Шаблон нестандартный. Проект сделан примерно на 50%. Сам не успеваю. Сроки - до 28.03.2016. Макеты и ТЗ ...Закрыт9 лет назад
На сайте telnikopt.ru (сайт сделан на Adobe Muse) необходимо изменить корзину: - в данный момент есть только оплата с помощью сервиса PayPal, а нужно чтобы были варианты оплаты наложенным платежом, курьерской службой, картой сбербанка, электронными ...Закрыт9 лет назад
- $400
требуется провести работы по сайту на Битриксе, тех.задание во вложении.Закрыт9 лет назад
Задание на доработкуинтернет магазина http://tvoya-santehnika.ru/ 1. В карточке товара, по некоторым позициям,необходим выбор характеристики товара, например выбор одного из двенадцати цветов или выбор диаметра трубы. Пример как здесь: http://atst-spb.ru/inzhenernaya-santekhnika/fitingi-i-armatura-dlya-trub/dlya-kanalizatsii-i-fanovykh-trub/tro/troynik/ 2. Необходима возможность загрузки ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен не дорогой одностраничный сайт для продажи бумаги для МФУ "SvetoCopy" А4Интернет-магазины13 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо настроить почти с нуля скрипт интернет магазина по подобию другого сайта. Внешний вид каталога товаров. Внешний вид карточки товара. Поля формы регистрации. Варианты доставки. Варианты оплаты. Создание категорий. ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт9 лет назад