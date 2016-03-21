Требуется сделать сайт по ТЗ

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки254 просмотра

Детали в ТЗ. 

Оплата по факту либо БС. 

Срок 10 дней

9 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров