Специалист по Опенкарт 2.

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Закрыт2 заявки134 просмотра

Добрый день!

Требуется разработчик, отлично разбирающийся в Опенкарт 2. 

Натянуть PSD на движок. Шаблон нестандартный.

Проект сделан примерно на 50%. Сам не успеваю.

Сроки - до 28.03.2016.

Макеты и ТЗ сброшу в личку для оценки. 

Критерии выбора исполнителя: постоянное нахождение на связи, соблюдение сроков, стоимость.

Opencart
9 лет назад
Kolya-an
Николай 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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