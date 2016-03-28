Собрать интернет-магазин на любом удобном движке по готовому дизайну. Дизайн в PSD. Требуется программист (только с отзывами). Интернет-магазин стандартный. Срок 5 дней. Указывайте движок, на котором ...
Специалист по Опенкарт 2.
Добрый день!
Требуется разработчик, отлично разбирающийся в Опенкарт 2.
Натянуть PSD на движок. Шаблон нестандартный.
Проект сделан примерно на 50%. Сам не успеваю.
Сроки - до 28.03.2016.
Макеты и ТЗ сброшу в личку для оценки.
Критерии выбора исполнителя: постоянное нахождение на связи, соблюдение сроков, стоимость.
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