Исправление ошибки на сайте.

На сайте telnikopt.ru (сайт сделан на Adobe Muse) необходимо изменить корзину: - в данный момент есть только оплата с помощью сервиса PayPal, а нужно чтобы были варианты оплаты наложенным платежом, курьерской службой, картой сбербанка, электронными ...