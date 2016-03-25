Исправление ошибки на сайте.

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Завершен3 заявки160 просмотров

Требуется специалист по oscommerce 

Нужно сделать небольшие доработки на сайте. Подробнее в личку.

9 лет назад
Mathew
Матвей 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Nenion
Артем 
43 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Специалист быстро и качественно выполнил работу, был на связи, всё объяснил. Спасибо!
Заказчик очень быстро вышел на связь. Подробно описал проблему. Было приятно работать!

Заявки фрилансеров

Nenion
Артем 
43 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад