Собрать интернет-магазин на любом удобном движке

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт15 заявок296 просмотров

Собрать интернет-магазин на любом удобном движке по готовому дизайну.   

Дизайн в PSD.  

Требуется программист (только с отзывами).   

Интернет-магазин стандартный.   

Срок 5 дней.   

Указывайте движок, на котором работаете  

Оплата по факту выполнения или поэтапно, после сдачи частей проекта.   

9 лет назад
Stainberg
Андрей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
19 дней назад
9 лет назад
$150
14 дней

Заявки фрилансеров

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
19 дней назад
9 лет назад