Изменить параметры корзины на сайте

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Закрыт2 заявки174 просмотра

На сайте telnikopt.ru  (сайт сделан на Adobe Muse) необходимо изменить корзину:

- в данный момент есть только оплата с помощью сервиса PayPal, а нужно чтобы были варианты оплаты наложенным платежом, курьерской службой, картой сбербанка, электронными деньгами.

- И сделать возможность добавлять новым позиции для покупки.

 

9 лет назад
GALAKTIKARA
Илья 
54 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров