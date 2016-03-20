требуется провести работы по сайту на Битриксе, тех.задание во вложении.
Изменить параметры корзины на сайте
На сайте telnikopt.ru (сайт сделан на Adobe Muse) необходимо изменить корзину:
- в данный момент есть только оплата с помощью сервиса PayPal, а нужно чтобы были варианты оплаты наложенным платежом, курьерской службой, картой сбербанка, электронными деньгами.
- И сделать возможность добавлять новым позиции для покупки.
Заявки фрилансеров
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