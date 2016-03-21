Добавить корзину на сайт

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Закрыт2 заявки133 просмотра

На сайте babymix74.ru нужно разместить корзину для товаров из https://www.cartme.org старую корзину нужно убрать. Прошу написать стоимость и примерное время для работы. Сайт сделан на системе ModX.

MODX
9 лет назад
antfrolov
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров