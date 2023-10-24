Відгуки про товари в інтернет магазині

Интернет-магазиныЗакрыт27 заявок192 просмотра
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Потрібно написати відгуки на товари в інтернет магазині.

2 месяца назад
vivaldi_andrew
Андрій 
35 летУкраина
2 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
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