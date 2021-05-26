Настройка Яндекс.Директ и Google Ads

Добрый день, Ирина!

Нахожусь сейчас в поиске ответственного фрилансера для настройки и ведения рекламных компаний в Яндекс.Директ и Google Ads.

На сегодняшний день есть одна задача:

Настроить рекламу для сайта:

1. https://webtrader.online/

Тематика сайта обучение торговли на бирже.

Есть ли у вас сейчас возможность взяться за эту работу и какая будет стоимость выполнения?