Настройка Яндекс.Директ и Google Ads

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрытнет заявок55 просмотров

Добрый день, Ирина!

Нахожусь сейчас в поиске ответственного фрилансера для настройки и ведения рекламных компаний в Яндекс.Директ и Google Ads. 

На сегодняшний день есть одна задача:

Настроить рекламу для сайта:

1. https://webtrader.online/

Тематика сайта обучение торговли на бирже.

Есть ли у вас сейчас возможность взяться за эту работу и какая будет стоимость выполнения? 

Google Ads
4 года назад
7025141
Вадим 
34 года
5 лет в сервисе
Был
год назад

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