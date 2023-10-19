Аватарка в інтернет магазин

$300
Логотипы и ЗнакиЗакрыт25 заявок90 просмотров
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Потрібно зробити аватарку в магазин жиж для под систем.

Стиль:має мати співвідношення до назви «Dragon Smok”

Як я бачу цю картину:дракон який пускає дим також який тримає 2 рідини в кожній руці який є на продажі 

Зразок минулої аватарки з тими ж рідинами “Chaser” “Nova”

МОЖЛИВО І В ВАС Є СВОЯ КРЕАТИВНА ДУМКА,це все обсудим

2 месяца назад
guest_1698178917229
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад