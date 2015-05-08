Андроид программа для контроля работы сотрудников

Программа для планшета ,для контроля работы сотрудников и проведения опроса клиентов

экран делится на 2 части -в верхней загружается вопрос для клиентов например :

Пожалуйста оцените качество моей работы

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и другие подобные которые можно будет загружать по сети

В нижней части 4 постоянных кнопки

Да (улыбающаяся зеленая рожица)Может быть (не улыбающаяся желтая рожица)Нет(красная рожица)Не знаю (белая рожица)

По вай фаю с паролем ? Данные предаются в SQL базу

Должна быть возможность закачивания -изменений вопроса по вай фаю,и изменения данных сотрудника

2 задача

Виндовс модуль с определенным интерфейсом с выборкой данных с андроида в таблицы отчетов и построение графика (по датам,периодам,сотрудникам )